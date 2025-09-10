Россияне стали чаще заказывать шины из Европы и США

https://1prime.ru/20250910/rossijane-862042434.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Автомобильные шины из Европы и США пользовались наибольшим спросом среди зарубежных товаров этой категории, которые заказывают российские автовладельцы, говорится в исследовании CDEK.Shopping, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Несмотря на ожидание доставки и колебания курса, французский бренд Michelin удерживает лидерство и пользуется наибольшим спросом у российских автовладельцев. По данным CDEK.Shopping, на долю компании приходится 40,3% продаж шин из-за рубежа за первое полугодие 2025 года (51,9% с учетом американского суббренда BFGoodrich)", - сказано в исследовании. Несмотря на то, что эксперты прогнозировали рост спроса на шины из Китая, доля заказов оттуда не изменилась. Средний чек на заказ шин из-за рубежа составляет 29,1 тысячи рублей. Как рассказали аналитики, самыми дорогими шинами стала летняя резина французского бренда стоимостью 44,3 тысячи рублей за одну шину, а самыми дешевыми - южнокорейские шины по цене 10,8 тысячи рублей за штуку. В первом полугодии 2025 года россияне заказали в пять раз больше летних шин, чем зимних. "При этом россияне активнее всего заказывали летние шины весной (78% от всех продаж за полгода). На зиму пришлось лишь 9,2% продаж", - добавили в CDEK.Shopping.

