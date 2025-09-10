https://1prime.ru/20250910/rossijanin-862042849.html
Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги
2025-09-10T07:47+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги, бесплатные электронные версии предпочитают 14%, говорится в исследовании ритейлера Fix Price и холдинга РОМИР, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги. Бесплатные электронные версии предпочитают 14%, а 8% пользуются платными подписками на электронные книги", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.
"Десять процентов приобретают литературу в основном для детей, 6% берут книги в библиотеке. Лишь 2% сделали выбор в пользу аудиокниг, а 21% признались, что не читают и не покупают книги", - добавляют исследователи.
Кроме того, они выяснили, что женщины чаще мужчин выбирают бумажный формат. Электронные книги чаще предпочитают представители сильного пола. При этом среди тех, кто не читает книг, больше мужчин, чем женщин.
По данным исследования, среди молодежи 18-24 лет доля "бумажных" читателей наиболее высока, тогда как у взрослых в возрасте 45-54 лет этот показатель меньше всего. В то же время люди в возрасте 45-54 лет чаще представителей других возрастных групп скачивают бесплатные электронные книги.
