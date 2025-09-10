Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/rossijanin-862042849.html
Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги
Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги - 10.09.2025, ПРАЙМ
Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги
Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги, бесплатные электронные версии предпочитают 14%, говорится в исследовании ритейлера Fix... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T07:47+0300
2025-09-10T07:47+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862042849.jpg?1757479644
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги, бесплатные электронные версии предпочитают 14%, говорится в исследовании ритейлера Fix Price и холдинга РОМИР, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги. Бесплатные электронные версии предпочитают 14%, а 8% пользуются платными подписками на электронные книги", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. "Десять процентов приобретают литературу в основном для детей, 6% берут книги в библиотеке. Лишь 2% сделали выбор в пользу аудиокниг, а 21% признались, что не читают и не покупают книги", - добавляют исследователи. Кроме того, они выяснили, что женщины чаще мужчин выбирают бумажный формат. Электронные книги чаще предпочитают представители сильного пола. При этом среди тех, кто не читает книг, больше мужчин, чем женщин. По данным исследования, среди молодежи 18-24 лет доля "бумажных" читателей наиболее высока, тогда как у взрослых в возрасте 45-54 лет этот показатель меньше всего. В то же время люди в возрасте 45-54 лет чаще представителей других возрастных групп скачивают бесплатные электронные книги.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
07:47 10.09.2025
 
Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги

Fix Price: каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги, бесплатные электронные версии предпочитают 14%, говорится в исследовании ритейлера Fix Price и холдинга РОМИР, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги. Бесплатные электронные версии предпочитают 14%, а 8% пользуются платными подписками на электронные книги", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.
"Десять процентов приобретают литературу в основном для детей, 6% берут книги в библиотеке. Лишь 2% сделали выбор в пользу аудиокниг, а 21% признались, что не читают и не покупают книги", - добавляют исследователи.
Кроме того, они выяснили, что женщины чаще мужчин выбирают бумажный формат. Электронные книги чаще предпочитают представители сильного пола. При этом среди тех, кто не читает книг, больше мужчин, чем женщин.
По данным исследования, среди молодежи 18-24 лет доля "бумажных" читателей наиболее высока, тогда как у взрослых в возрасте 45-54 лет этот показатель меньше всего. В то же время люди в возрасте 45-54 лет чаще представителей других возрастных групп скачивают бесплатные электронные книги.
 
БизнесРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала