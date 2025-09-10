https://1prime.ru/20250910/rossijanin-862042849.html

Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги

Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги - 10.09.2025, ПРАЙМ

Каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги

Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги, бесплатные электронные версии предпочитают 14%, говорится в исследовании ритейлера Fix... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T07:47+0300

2025-09-10T07:47+0300

2025-09-10T07:47+0300

бизнес

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862042849.jpg?1757479644

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги, бесплатные электронные версии предпочитают 14%, говорится в исследовании ритейлера Fix Price и холдинга РОМИР, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Каждый третий россиянин (33%) покупает преимущественно бумажные книги. Бесплатные электронные версии предпочитают 14%, а 8% пользуются платными подписками на электронные книги", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. "Десять процентов приобретают литературу в основном для детей, 6% берут книги в библиотеке. Лишь 2% сделали выбор в пользу аудиокниг, а 21% признались, что не читают и не покупают книги", - добавляют исследователи. Кроме того, они выяснили, что женщины чаще мужчин выбирают бумажный формат. Электронные книги чаще предпочитают представители сильного пола. При этом среди тех, кто не читает книг, больше мужчин, чем женщин. По данным исследования, среди молодежи 18-24 лет доля "бумажных" читателей наиболее высока, тогда как у взрослых в возрасте 45-54 лет этот показатель меньше всего. В то же время люди в возрасте 45-54 лет чаще представителей других возрастных групп скачивают бесплатные электронные книги.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество