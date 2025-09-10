В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура
ПЕКИН, 10 сен - ПРАЙМ. Десятый бизнес-диалог России и Сингапура состоялся в среду в китайском городе Шэньчжэне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российско-Сингапурского делового совета (РСДС).
Мероприятие при поддержке госкорпорации "Ростех" прошло на площадке совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Тема бизнес-диалога в этом году - "Ускорение технологического процесса: из мечты в настоящее будущее". Стороны, в частности, провели обмен инженерным опытом в рамках совместных бизнес-проектов, обсудили масштабное использование беспилотной авиации в развитии экономики, а также цифровизацию городских инфраструктур и развитие "умных городов".
В рамках мероприятия помимо деловой программы состоялся концерт оркестра воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
"Проведение концерта на территории Шэньчжэня, одного из крупнейших инновационных мегаполисов мира, отражает растущий интерес к российской культуре в Азии и стремление к взаимопониманию через искусство", - приводила ранее пресс-служба слова председателя РСДС Николая Волобуева.
Как отметили в пресс-службе РСДС, среди обсужденных в рамках бизнес-диалога тем: автоматизация, урбанизация, международная инженерно-производственная кооперация, торговое сотрудничество, подготовка инновационных кадров и искусственный интеллект. Особое внимание уделено вопросам развития низковысотной экономики.
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне создан Московским государственным университетом имени Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (университетом) и Муниципальным Народным правительством Шэньчжэня. Ключевой задачей совместного университета заявлена подготовка в Китае на базе российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания народов.