https://1prime.ru/20250910/rossiya-862085546.html

В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура

В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура - 10.09.2025, ПРАЙМ

В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура

Десятый бизнес-диалог России и Сингапура состоялся в среду в китайском городе Шэньчжэне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российско-Сингапурского делового... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T18:44+0300

2025-09-10T18:44+0300

2025-09-10T18:44+0300

экономика

россия

мировая экономика

сингапур

азия

китай

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

ПЕКИН, 10 сен - ПРАЙМ. Десятый бизнес-диалог России и Сингапура состоялся в среду в китайском городе Шэньчжэне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российско-Сингапурского делового совета (РСДС). Мероприятие при поддержке госкорпорации "Ростех" прошло на площадке совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Тема бизнес-диалога в этом году - "Ускорение технологического процесса: из мечты в настоящее будущее". Стороны, в частности, провели обмен инженерным опытом в рамках совместных бизнес-проектов, обсудили масштабное использование беспилотной авиации в развитии экономики, а также цифровизацию городских инфраструктур и развитие "умных городов". В рамках мероприятия помимо деловой программы состоялся концерт оркестра воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. "Проведение концерта на территории Шэньчжэня, одного из крупнейших инновационных мегаполисов мира, отражает растущий интерес к российской культуре в Азии и стремление к взаимопониманию через искусство", - приводила ранее пресс-служба слова председателя РСДС Николая Волобуева. Как отметили в пресс-службе РСДС, среди обсужденных в рамках бизнес-диалога тем: автоматизация, урбанизация, международная инженерно-производственная кооперация, торговое сотрудничество, подготовка инновационных кадров и искусственный интеллект. Особое внимание уделено вопросам развития низковысотной экономики. Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне создан Московским государственным университетом имени Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (университетом) и Муниципальным Народным правительством Шэньчжэня. Ключевой задачей совместного университета заявлена подготовка в Китае на базе российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания народов.

https://1prime.ru/20250804/singapur-860306798.html

сингапур

азия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сингапур, азия, китай, ростех