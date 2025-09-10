https://1prime.ru/20250910/rynok-862044295.html
Российский рынок акций незначительно растет в начале утренних торгов
Российский рынок акций незначительно растет в начале утренних торгов - 10.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно растет в начале утренних торгов
Российский рынок акций незначительно растет в начале утренней сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T08:25+0300
2025-09-10T08:25+0300
2025-09-10T08:25+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5b7b459ff639a548d092ea3a7407af7a.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно растет в начале утренней сессии среды, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск повышался на 0,03%, до 2 936,7 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
https://1prime.ru/20250910/zoloto-862043688.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_e5d7254dedcd1773a0de340bbe98b533.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций незначительно растет в начале утренних торгов
Индекс Московской Биржи упал до 2 936,7 пункта впервые с 27 января
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно растет в начале утренней сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск повышался на 0,03%, до 2 936,7 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США