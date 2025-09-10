https://1prime.ru/20250910/rynok-862061947.html

Российский рынок акций в основную торговую сессию немного снижается

Российский рынок акций в основную торговую сессию немного снижается

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды переходит от роста к незначительному снижению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.56 мск снижался на 0,11%, до 2932,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,38% до 1134,12 пункта. Ранее в среду индекс Мосбиржи максимально повышался до 2938,36 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-1,1%), "Газпрома" (-1,2%), ВК (-1,1%). Дорожают бумаги "Астры" (+1,6%), "Лукойла" (+1,5%), "Совкомфлота" (+1,4%). Российский рынок акций настроен на сдержанное снижение от локальных максимумов на фоне отсутствия сигналов об улучшении геополитической обстановки, а также сохранения санкционной риторики США и ЕС и неопределенности в отношении даты возможного телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который может состояться на этой или следующей неделе, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Впрочем, в среду возможны попытки тестирования индексом Мосбиржи верхней границы целевого диапазона 2900-2950 пунктов, преодоление которой открывает возможность для выхода на более высокие уровни под конец недели, оценивает Екатерина Крылова из ПСБ.

