Российский рынок акций в основную торговую сессию немного снижается

2025-09-10T13:06+0300
2025-09-10T13:06+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды переходит от роста к незначительному снижению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.56 мск снижался на 0,11%, до 2932,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,38% до 1134,12 пункта. Ранее в среду индекс Мосбиржи максимально повышался до 2938,36 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-1,1%), "Газпрома" (-1,2%), ВК (-1,1%). Дорожают бумаги "Астры" (+1,6%), "Лукойла" (+1,5%), "Совкомфлота" (+1,4%). Российский рынок акций настроен на сдержанное снижение от локальных максимумов на фоне отсутствия сигналов об улучшении геополитической обстановки, а также сохранения санкционной риторики США и ЕС и неопределенности в отношении даты возможного телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который может состояться на этой или следующей неделе, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Впрочем, в среду возможны попытки тестирования индексом Мосбиржи верхней границы целевого диапазона 2900-2950 пунктов, преодоление которой открывает возможность для выхода на более высокие уровни под конец недели, оценивает Екатерина Крылова из ПСБ.
13:06 10.09.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды переходит от роста к незначительному снижению, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.56 мск снижался на 0,11%, до 2932,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,38% до 1134,12 пункта. Ранее в среду индекс Мосбиржи максимально повышался до 2938,36 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-1,1%), "Газпрома" (-1,2%), ВК (-1,1%). Дорожают бумаги "Астры" (+1,6%), "Лукойла" (+1,5%), "Совкомфлота" (+1,4%).
Российский рынок акций настроен на сдержанное снижение от локальных максимумов на фоне отсутствия сигналов об улучшении геополитической обстановки, а также сохранения санкционной риторики США и ЕС и неопределенности в отношении даты возможного телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который может состояться на этой или следующей неделе, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Впрочем, в среду возможны попытки тестирования индексом Мосбиржи верхней границы целевого диапазона 2900-2950 пунктов, преодоление которой открывает возможность для выхода на более высокие уровни под конец недели, оценивает Екатерина Крылова из ПСБ.
Юань открыл торги 10 сентября ростом
10:11
 
