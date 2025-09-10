Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается после пяти торговых сессий роста подряд - 10.09.2025
Российский рынок акций снижается после пяти торговых сессий роста подряд
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в середине недели снижается, корректируясь после пяти сессий роста, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.25 мск снижается на 0,53%, до 2920,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,46% до 1133,23 пункта, долларовый РТС - на 0,56%, до 1104,85 пункта. "Снижение проходит под давлением... обсуждений новых западных санкций против РФ. Поддержку рынку оказывает ожидание смягчения денежно-кредитной политики Банка России на заседании в пятницу, а также рост цен на нефть", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Так, стоимость нефти сорта Brent повышается на 1% относительно предыдущего закрытия, до 67 долларов за баррель. В частности, заметно дешевеют бумаги "Русала" (-2,2%), НЛМК (-2,1%), АФК "Система" (-2%), "Газпрома" (-1,9%), ММК (-1,8%). Дорожают бумаги "Астры" (+1,8%), "Совкомфлота" (+1,1%), "Лукойла" (+1,1%). Инвесторы ожидают вечерней публикации данных об инфляции в России, которые могут оказать дополнительное влияние на ожидания от монетарной политики Банка России и динамику рынка в ближайшие сессии, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". В центре внимания остается ход консультаций США и ЕС о мерах усиления экономического давления на Россию, включая обсуждение замороженных активов, отмечает Абрамов. "Дополнительным источником неопределенности стало заявление президента США Дональда Трампа с предложением ЕС повысить пошлины на импорт из Китая и Индии до 100% для усиления давления на РФ. При этом американский лидер допустил возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным уже на этой или следующей неделе. Ожидаем закрытия рынка в "красной зоне" в среду", - добавляет он.
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в середине недели снижается, корректируясь после пяти сессий роста, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.25 мск снижается на 0,53%, до 2920,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,46% до 1133,23 пункта, долларовый РТС - на 0,56%, до 1104,85 пункта.
"Снижение проходит под давлением... обсуждений новых западных санкций против РФ. Поддержку рынку оказывает ожидание смягчения денежно-кредитной политики Банка России на заседании в пятницу, а также рост цен на нефть", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
Так, стоимость нефти сорта Brent повышается на 1% относительно предыдущего закрытия, до 67 долларов за баррель.
В частности, заметно дешевеют бумаги "Русала" (-2,2%), НЛМК (-2,1%), АФК "Система" (-2%), "Газпрома" (-1,9%), ММК (-1,8%).
Дорожают бумаги "Астры" (+1,8%), "Совкомфлота" (+1,1%), "Лукойла" (+1,1%).
Инвесторы ожидают вечерней публикации данных об инфляции в России, которые могут оказать дополнительное влияние на ожидания от монетарной политики Банка России и динамику рынка в ближайшие сессии, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер".
В центре внимания остается ход консультаций США и ЕС о мерах усиления экономического давления на Россию, включая обсуждение замороженных активов, отмечает Абрамов.
"Дополнительным источником неопределенности стало заявление президента США Дональда Трампа с предложением ЕС повысить пошлины на импорт из Китая и Индии до 100% для усиления давления на РФ. При этом американский лидер допустил возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным уже на этой или следующей неделе. Ожидаем закрытия рынка в "красной зоне" в среду", - добавляет он.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Российский рынок акций в основную торговую сессию немного снижается
