Российский рынок акций снизился за основную сессию
Российский рынок акций снизился за основную сессию - 10.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,74%, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T18:57+0300
2025-09-10T18:57+0300
2025-09-10T18:57+0300
экономика
акции
рынок
россия
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,74%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,74%, до 2914,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,95% до 1127,61 пункта, долларовый РТС - на 2,70%, до 1081,07 пункта.
