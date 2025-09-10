РЖД в августе потеряли в погрузке около двух миллионов тонн угля

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, ржд, госдума
Экономика, Бизнес, РЖД, Госдума
13:43 10.09.2025
 
© РИА Новости . Александр КряжевВагоны с углем
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Грузоотправители в августе 2025 года не предъявили к перевозке на сети РЖД по согласованным заявкам около 2 миллионов тонн угля, из них 0,8 миллиона тонн на экспорт, включая 0,5 миллиона тонн в восточном направлении, сообщили РЖД со ссылкой на данные своей "дочки" - Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ).
"По данным обзора Института экономики и развития транспорта, в августе суммарные объемы непредъявленного к погрузке по согласованным заявкам угля на сети РЖД составили 1,9 миллиона тонн, в том числе на экспорт – 0,8 миллиона тонн, из них в восточном направлении – 0,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении РЖД.
Всего на экспорт по железной дороге в августе отправлено 14,8 миллиона тонн угля (+0,9% к аналогичному периоду прошлого года).
"Сохраняющаяся низкая рентабельность экспортных поставок российского угля связана с высоким курсом рубля и снижением мировых цен на уголь с конца 2024 года. Технологические меры по работе с избыточным подвижным составом продолжают позитивно влиять на качественные показатели перевозок. Так, участковая скорость в грузовом движении выросла на 10,7%, а среднесуточная производительность локомотива – на 7,6% к уровню августа 2024 года", - пишут РЖД.
РЖД и ранее сетовали на проблему непредъявления грузов к перевозке по согласованным заявкам. Замглавы компании Михаил Глазков отмечал, что РЖД в первом полугодии 2025 года могли выйти практически на уровень погрузки аналогичного периода предыдущего года при предъявлении отправителями всего согласованного к перевозке груза. По его словам, в мае, июне и июле это затронуло до 15% от объемов погрузки. Среди отраслей, которые это касается, он назвал строительную и угольную.
РЖД, сообщал Глазков, предлагают увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке по согласованной ранее заявке минимум в 10 раз и ожидают рассмотрения таких законодательных изменений в осеннюю сессию Госдумы.
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь
