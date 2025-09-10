https://1prime.ru/20250910/rzhd-862065032.html

РЖД в августе потеряли в погрузке около двух миллионов тонн угля

РЖД в августе потеряли в погрузке около двух миллионов тонн угля - 10.09.2025, ПРАЙМ

РЖД в августе потеряли в погрузке около двух миллионов тонн угля

2025-09-10T13:43+0300

2025-09-10T13:43+0300

2025-09-10T13:43+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Грузоотправители в августе 2025 года не предъявили к перевозке на сети РЖД по согласованным заявкам около 2 миллионов тонн угля, из них 0,8 миллиона тонн на экспорт, включая 0,5 миллиона тонн в восточном направлении, сообщили РЖД со ссылкой на данные своей "дочки" - Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ). "По данным обзора Института экономики и развития транспорта, в августе суммарные объемы непредъявленного к погрузке по согласованным заявкам угля на сети РЖД составили 1,9 миллиона тонн, в том числе на экспорт – 0,8 миллиона тонн, из них в восточном направлении – 0,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении РЖД. Всего на экспорт по железной дороге в августе отправлено 14,8 миллиона тонн угля (+0,9% к аналогичному периоду прошлого года). "Сохраняющаяся низкая рентабельность экспортных поставок российского угля связана с высоким курсом рубля и снижением мировых цен на уголь с конца 2024 года. Технологические меры по работе с избыточным подвижным составом продолжают позитивно влиять на качественные показатели перевозок. Так, участковая скорость в грузовом движении выросла на 10,7%, а среднесуточная производительность локомотива – на 7,6% к уровню августа 2024 года", - пишут РЖД. РЖД и ранее сетовали на проблему непредъявления грузов к перевозке по согласованным заявкам. Замглавы компании Михаил Глазков отмечал, что РЖД в первом полугодии 2025 года могли выйти практически на уровень погрузки аналогичного периода предыдущего года при предъявлении отправителями всего согласованного к перевозке груза. По его словам, в мае, июне и июле это затронуло до 15% от объемов погрузки. Среди отраслей, которые это касается, он назвал строительную и угольную. РЖД, сообщал Глазков, предлагают увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке по согласованной ранее заявке минимум в 10 раз и ожидают рассмотрения таких законодательных изменений в осеннюю сессию Госдумы.

