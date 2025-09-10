S7 не планирует передавать самолеты A320neo иностранным авиакомпаниям

https://1prime.ru/20250910/s7-862063511.html
2025-09-10T13:23+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 не ведет и не планирует вести переговоры о передаче самолётов Airbus A320neo и A321neo каким-либо иностранным авиаперевозчикам, сообщили РИА Новости в S7. "S7 не ведёт переговоров и не имеет намерения вести переговоры о передаче самолётов Airbus A320neo и A321neo каким-либо иностранным компаниям", - рассказали в компании. "Коммерсант" писал в августе, что частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины) передали предложение Минтрансу РФ, вице-премьеру Виталию Савельеву и премьеру Михаилу Мишустину обсудить передачу им находящихся в лизинге у S7 самолетов Airbus A320/321neo с проблемными американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен. Ранее в среду газета написала, что S7 уведомила Минтранс об отказе обсуждать передачу этих своих самолетов иностранцам. Как разъясняла в ноябре прошлого года Росавиция, доля Airbus A320neo в авиапарке РФ не превышает 5%, а эксплуатация этих лайнеров c двигателями Pratt & Whitney в России осложнена внешним санкционным давлением, что касается в том числе и невыполнения взятых на себя ранее обязательств по самолетам neo со стороны иностранных авиапроизводителей. Решение же авиакомпаний РФ о временном прекращении эксплуатации части парка этих самолетов связано с высокими стандартами в области безопасности полетов, подчеркивали в ведомстве. Занимавший тогда должность министра транспорта РФ Роман Старовойт со своей стороны отмечал, что простаивание половины парка самолетов Airbus neo в России не отразится негативно на авиаперевозках.
