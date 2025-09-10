https://1prime.ru/20250910/samolety-862046288.html

Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые из-за сообщений о дронах

Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые из-за сообщений о дронах - 10.09.2025, ПРАЙМ

Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые из-за сообщений о дронах

Польша вернула на аэродрому самолеты, поднятые в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства, сообщает оперативное командование родов Вооруженных... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T09:06+0300

2025-09-10T09:06+0300

2025-09-10T09:06+0300

политика

бизнес

общество

польша

сша

дональд туск

https://cdnn.1prime.ru/img/83995/64/839956449_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_a8ecc5a291ab656ffc67a282e2cf5089.jpg

ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Польша вернула на аэродрому самолеты, поднятые в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны. "Действия польских и союзнических ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство Польши", - говорится в сообщении. При этом военные просят всех, кто заметит неизвестный предмет или его остатки, не приближаться к нему, не трогать и не перемещать его. "Такие предметы могут представлять угрозу и содержать опасные материалы. Они должны быть тщательно проверены соответствующими органами", - говорится в сообщении. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.

https://1prime.ru/20250910/dvf-862041839.html

польша

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , польша, сша, дональд туск