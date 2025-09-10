Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые из-за сообщений о дронах - 10.09.2025
Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые из-за сообщений о дронах
09:06 10.09.2025
 
Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые из-за сообщений о дронах

Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые в связи с сообщениями дронах

ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Польша вернула на аэродрому самолеты, поднятые в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны.
"Действия польских и союзнических ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство Польши", - говорится в сообщении.
При этом военные просят всех, кто заметит неизвестный предмет или его остатки, не приближаться к нему, не трогать и не перемещать его.
"Такие предметы могут представлять угрозу и содержать опасные материалы. Они должны быть тщательно проверены соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши
Заголовок открываемого материала