ExxonMobil ожидает заключения долгосрочных сделок ЕС по закупке СПГ

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil ожидает заключения долгосрочных сделок Европейским союзом по поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках договоренности по закупке у США энергоносителей на сумму в 750 миллиардов долларов, пишет газета Financial Times. "Европе, которая является "самым важным рынком" для экспорта американского СПГ, предстоит определить дальнейшее заключение сделок в долгосрочной перспективе, сказал старший вице-президент подразделения сжиженного природного газа ExxonMobil Питер Кларк (Peter Clarke)", - пишет издание. С начала 2025 года Европа значительно увеличила импорт сжиженного природного газа - примерно на 20% в годовом выражении, при этом 55% импорта приходится на США, пишет издание со ссылкой на данные, приведенные вице-президентом подразделения СПГ ExxonMobil. Ранее воздерживающиеся от заключения долгосрочных договоров по поставкам ископаемого топлива в целях борьбы с изменением климата cтраны ЕС пересматривают свои позиции. Дополнительным стимулом могли стать заявления министра энергетики США Криса Райта в понедельник о возможном ужесточении США санкций против России в случае прекращения Евросоюзом импорта российской нефти и газа, говорится в материале. В частности, в июле итальянская энергетическая Eni подписала 20-летнее соглашение с американской компанией Venture Global о поставках СПГ в июле, при этом немецкая Sefe заключила сделки на 10 лет с ConocoPhillips и на 20 лет с Venture Global, приводит газета примеры заключения сделок между европейскими и американскими компаниями. А в следующем году ExxonMobil и катарская QatarEnergy планируют возобновить работу терминала Golden Pass в Техасе, который позволит экспортировать 15 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. "Это очень важный проект, мы собираемся вывести на рынок довольно много СПГ", - сообщил газете Питер Кларк. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля заключили торговую сделку, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.

