ExxonMobil ожидает заключения долгосрочных сделок ЕС по закупке СПГ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil ожидает заключения долгосрочных сделок Европейским союзом по поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках договоренности по закупке у США энергоносителей на сумму в 750 миллиардов долларов, пишет газета Financial Times. "Европе, которая является "самым важным рынком" для экспорта американского СПГ, предстоит определить дальнейшее заключение сделок в долгосрочной перспективе, сказал старший вице-президент подразделения сжиженного природного газа ExxonMobil Питер Кларк (Peter Clarke)", - пишет издание. С начала 2025 года Европа значительно увеличила импорт сжиженного природного газа - примерно на 20% в годовом выражении, при этом 55% импорта приходится на США, пишет издание со ссылкой на данные, приведенные вице-президентом подразделения СПГ ExxonMobil. Ранее воздерживающиеся от заключения долгосрочных договоров по поставкам ископаемого топлива в целях борьбы с изменением климата cтраны ЕС пересматривают свои позиции. Дополнительным стимулом могли стать заявления министра энергетики США Криса Райта в понедельник о возможном ужесточении США санкций против России в случае прекращения Евросоюзом импорта российской нефти и газа, говорится в материале. В частности, в июле итальянская энергетическая Eni подписала 20-летнее соглашение с американской компанией Venture Global о поставках СПГ в июле, при этом немецкая Sefe заключила сделки на 10 лет с ConocoPhillips и на 20 лет с Venture Global, приводит газета примеры заключения сделок между европейскими и американскими компаниями. А в следующем году ExxonMobil и катарская QatarEnergy планируют возобновить работу терминала Golden Pass в Техасе, который позволит экспортировать 15 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. "Это очень важный проект, мы собираемся вывести на рынок довольно много СПГ", - сообщил газете Питер Кларк. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля заключили торговую сделку, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.
газ, сша, техас, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, venture global, financial times
Экономика, Газ, США, ТЕХАС, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Venture Global, Financial Times
