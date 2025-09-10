https://1prime.ru/20250910/shkola-862059300.html

Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов

2025-09-10T12:07+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Более 87% детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены, сообщается на сайте Рособрнадзора. "Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за апрель-август этого года документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование. "Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах)", - рассказали в Рособрнадзоре. Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.

