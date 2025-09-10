Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Сирии возглавит делегацию страны на российско-арабском саммите - 10.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Президент Сирии возглавит делегацию страны на российско-арабском саммите
политика
сирия
дамаск
москва
александр новак
мид
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны на предстоящем российско-арабском саммите, который пройдёт в октябре, сообщили РИА Новости в посольстве страны. "Как было объявлено вчера во время пресс-конференции (вице-премьера России Александра Новака и главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани - ред.) в Дамаске, сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики", - сообщили в посольстве. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
сирия
дамаск
москва
сирия, дамаск, москва, александр новак, мид
Политика, СИРИЯ, Дамаск, МОСКВА, Александр Новак, МИД
Президент Сирии возглавит делегацию страны на российско-арабском саммите

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны на предстоящем российско-арабском саммите, который пройдёт в октябре, сообщили РИА Новости в посольстве страны.
"Как было объявлено вчера во время пресс-конференции (вице-премьера России Александра Новака и главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани - ред.) в Дамаске, сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики", - сообщили в посольстве.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Новак предложил возобновить работу комиссии по экономике с Сирией
Политика
 
 
