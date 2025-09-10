https://1prime.ru/20250910/siriya-862067633.html

Президент Сирии возглавит делегацию страны на российско-арабском саммите

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны на предстоящем российско-арабском саммите, который пройдёт в октябре, сообщили РИА Новости в посольстве страны. "Как было объявлено вчера во время пресс-конференции (вице-премьера России Александра Новака и главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани - ред.) в Дамаске, сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики", - сообщили в посольстве. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

