Sitronics Group завершил перевод СУДС портов Черного моря на российское ПО

2025-09-10T18:26+0300
2025-09-10T18:26+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский ИТ-разработчик Sitronics Group завершил перевод систем управления движением судов (СУДС) морских портов Черного моря на российское программное обеспечение (ПО), рассказали РИА Новости в компании. "Компания перевела системы управления движением судов ФГУП "Росморпорт" в Керченском проливе, морских портах Севастополь, Феодосия, Новороссийск и Туапсе на программное обеспечение "СиТрафик" собственной разработки. В состав комплекса входит российское программное и необходимое аппаратное обеспечение из реестров Минпромторга РФ и Минцифры РФ", — сообщили в компании. Система обработки, отображения и регистрации информации (СООРИ) СУДС "СиТрафик" агрегирует данные о местоположении и движении судов. Она вычисляет и заранее уведомляет операторов СУДС о критических точках сближения в режиме реального времени. Система обеспечивает возможность контроля за выполнением правил плавания и стоянки судов в морских портах, позволяет оказывать навигационную помощь для безопасного расхождения судов и повышения эффективности судоходства. "Для нас реализация проекта стала ответственной и непростой задачей. Мы обеспечили бесшовную интеграцию СУДС "СиТрафик" с существующей инфраструктурой в южных морских портах, через которые проходит более трети всех российских грузопотоков. Несмотря на то, что процесс выполнения работ был значительно осложнен, мы успешно завершили проект по переводу систем портов Азово-Черноморского бассейна на суверенное ПО", — отметил президент Sitronics Group Алексей Марухин, чьи слова приводятся пресс-службой. Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, предоставляет спутниковые данные и оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.
18:26 10.09.2025
 
Sitronics Group завершил перевод СУДС портов Черного моря на российское ПО

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский ИТ-разработчик Sitronics Group завершил перевод систем управления движением судов (СУДС) морских портов Черного моря на российское программное обеспечение (ПО), рассказали РИА Новости в компании.
"Компания перевела системы управления движением судов ФГУП "Росморпорт" в Керченском проливе, морских портах Севастополь, Феодосия, Новороссийск и Туапсе на программное обеспечение "СиТрафик" собственной разработки. В состав комплекса входит российское программное и необходимое аппаратное обеспечение из реестров Минпромторга РФ и Минцифры РФ", — сообщили в компании.
Система обработки, отображения и регистрации информации (СООРИ) СУДС "СиТрафик" агрегирует данные о местоположении и движении судов. Она вычисляет и заранее уведомляет операторов СУДС о критических точках сближения в режиме реального времени.
Система обеспечивает возможность контроля за выполнением правил плавания и стоянки судов в морских портах, позволяет оказывать навигационную помощь для безопасного расхождения судов и повышения эффективности судоходства.
"Для нас реализация проекта стала ответственной и непростой задачей. Мы обеспечили бесшовную интеграцию СУДС "СиТрафик" с существующей инфраструктурой в южных морских портах, через которые проходит более трети всех российских грузопотоков. Несмотря на то, что процесс выполнения работ был значительно осложнен, мы успешно завершили проект по переводу систем портов Азово-Черноморского бассейна на суверенное ПО", — отметил президент Sitronics Group Алексей Марухин, чьи слова приводятся пресс-службой.
Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, предоставляет спутниковые данные и оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.
Минпромторг оценил долю российского оборудования на нефтегазовом рынке
26 августа, 13:13
 
