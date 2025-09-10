https://1prime.ru/20250910/sitronics-group-862084486.html
Sitronics Group завершил перевод СУДС портов Черного моря на российское ПО
2025-09-10T18:26+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский ИТ-разработчик Sitronics Group завершил перевод систем управления движением судов (СУДС) морских портов Черного моря на российское программное обеспечение (ПО), рассказали РИА Новости в компании. "Компания перевела системы управления движением судов ФГУП "Росморпорт" в Керченском проливе, морских портах Севастополь, Феодосия, Новороссийск и Туапсе на программное обеспечение "СиТрафик" собственной разработки. В состав комплекса входит российское программное и необходимое аппаратное обеспечение из реестров Минпромторга РФ и Минцифры РФ", — сообщили в компании. Система обработки, отображения и регистрации информации (СООРИ) СУДС "СиТрафик" агрегирует данные о местоположении и движении судов. Она вычисляет и заранее уведомляет операторов СУДС о критических точках сближения в режиме реального времени. Система обеспечивает возможность контроля за выполнением правил плавания и стоянки судов в морских портах, позволяет оказывать навигационную помощь для безопасного расхождения судов и повышения эффективности судоходства. "Для нас реализация проекта стала ответственной и непростой задачей. Мы обеспечили бесшовную интеграцию СУДС "СиТрафик" с существующей инфраструктурой в южных морских портах, через которые проходит более трети всех российских грузопотоков. Несмотря на то, что процесс выполнения работ был значительно осложнен, мы успешно завершили проект по переводу систем портов Азово-Черноморского бассейна на суверенное ПО", — отметил президент Sitronics Group Алексей Марухин, чьи слова приводятся пресс-службой. Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, предоставляет спутниковые данные и оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.
