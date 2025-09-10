Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Глава МИД Венгрии прибыл в Минск
2025-09-10T11:20+0300
2025-09-10T11:20+0300
политика
мировая экономика
минск
венгрия
украина
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 10 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии, потому что в условиях риска эскалации конфликта на Украине необходим диалог. "Если когда-нибудь и нужен диалог, то сейчас! Риск эскалации войны растет, теперь надо размышлять и действовать хладнокровно и здраво! Европе нужен мир, мы представляем эту позицию везде!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Минска, где он принимает участие в заседании межправкомиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
мировая экономика, минск, венгрия, украина, петер сийярто
Политика, Мировая экономика, МИНСК, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто
11:20 10.09.2025
 
Глава МИД Венгрии прибыл в Минск

© РИА Новости . Максим Блинов
© РИА Новости . Максим Блинов
БУДАПЕШТ, 10 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии, потому что в условиях риска эскалации конфликта на Украине необходим диалог.
"Если когда-нибудь и нужен диалог, то сейчас! Риск эскалации войны растет, теперь надо размышлять и действовать хладнокровно и здраво! Европе нужен мир, мы представляем эту позицию везде!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Минска, где он принимает участие в заседании межправкомиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПолитикаМировая экономикаМИНСКВЕНГРИЯУКРАИНАПетер Сийярто
 
 
