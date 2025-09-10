Глава МИД Венгрии прибыл в Минск

https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862053570.html

БУДАПЕШТ, 10 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии, потому что в условиях риска эскалации конфликта на Украине необходим диалог. "Если когда-нибудь и нужен диалог, то сейчас! Риск эскалации войны растет, теперь надо размышлять и действовать хладнокровно и здраво! Европе нужен мир, мы представляем эту позицию везде!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Минска, где он принимает участие в заседании межправкомиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

