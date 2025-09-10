Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе хотят продления конфликта на Украине, заявил Сийярто - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862060116.html
В Европе хотят продления конфликта на Украине, заявил Сийярто
В Европе хотят продления конфликта на Украине, заявил Сийярто - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Европе хотят продления конфликта на Украине, заявил Сийярто
Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T12:35+0300
2025-09-10T12:35+0300
политика
общество
европа
украина
будапешт
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:71:641:431_1920x0_80_0_0_7e974a720a548735662a50d4bc20fac3.jpg
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.
https://1prime.ru/20250910/ukraina-862057806.html
европа
украина
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:11:641:491_1920x0_80_0_0_5866b4f653d239bffe88d2451558409b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , европа, украина, будапешт, петер сийярто
Политика, Общество , ЕВРОПА, УКРАИНА, Будапешт, Петер Сийярто
12:35 10.09.2025
 
В Европе хотят продления конфликта на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: в Европе хотят продления конфликта на Украине, но Будапешт будет бороться за мир

© flickr.com / allesokФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© flickr.com / allesok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
На Западе откровенно высказались об истинной цели ЕС в конфликте на Украине
11:50
 
ПолитикаОбществоЕВРОПАУКРАИНАБудапештПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала