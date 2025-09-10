В Европе хотят продления конфликта на Украине, заявил Сийярто

https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862060116.html

МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.

