В Европе хотят продления конфликта на Украине, заявил Сийярто
10.09.2025
В Европе хотят продления конфликта на Украине, заявил Сийярто
Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр
2025-09-10T12:35+0300
2025-09-10T12:35+0300
2025-09-10T12:35+0300
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.
