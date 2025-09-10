Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто выступил с обвинениями в адрес европейских политиков - 10.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Сийярто выступил с обвинениями в адрес европейских политиков
Сийярто выступил с обвинениями в адрес европейских политиков - 10.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто выступил с обвинениями в адрес европейских политиков
Президент США Дональд Трамп может принести мир на Украину, но европейцы подрывают его усилия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может принести мир на Украину, но европейцы подрывают его усилия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Если и есть тот, кто может принести мир Украине, это Дональд Трамп. Только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может", - сказал Сийярто. По его словам, везде, где Трамп выступал, он заканчивал конфликт. "На Украине это сложнее и дольше, очевидно. Но, если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет. Мы положили все яйца в одну корзину, и мы доверяем Трампу, мы поддерживаем его. Но проблема в том, что многие европейцы подрывают его усилия", - сказал Сийярто.
петер сийярто, европа, дональд трамп, украина, сша
Политика, Петер Сийярто, ЕВРОПА, Дональд Трамп, УКРАИНА, США
23:50 10.09.2025 (обновлено: 23:51 10.09.2025)
 
Сийярто выступил с обвинениями в адрес европейских политиков

Сийярто: европейцы подрывают усилия Трампа по установлению мира на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности
2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может принести мир на Украину, но европейцы подрывают его усилия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".
Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии.
"Если и есть тот, кто может принести мир Украине, это Дональд Трамп. Только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может", - сказал Сийярто.
По его словам, везде, где Трамп выступал, он заканчивал конфликт.
"На Украине это сложнее и дольше, очевидно. Но, если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет. Мы положили все яйца в одну корзину, и мы доверяем Трампу, мы поддерживаем его. Но проблема в том, что многие европейцы подрывают его усилия", - сказал Сийярто.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Сийярто рассказал, кому вредят удары по нефтепроводу "Дружба"
Вчера, 21:06
 
Политика
 
 
