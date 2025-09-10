https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862098744.html

Сийярто выступил с обвинениями в адрес европейских политиков

МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может принести мир на Украину, но европейцы подрывают его усилия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Если и есть тот, кто может принести мир Украине, это Дональд Трамп. Только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может", - сказал Сийярто. По его словам, везде, где Трамп выступал, он заканчивал конфликт. "На Украине это сложнее и дольше, очевидно. Но, если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет. Мы положили все яйца в одну корзину, и мы доверяем Трампу, мы поддерживаем его. Но проблема в том, что многие европейцы подрывают его усилия", - сказал Сийярто.

