СМИ: ЕС не будет ограничивать закупки нефти и газа в рамках санкций
2025-09-10T15:31+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках новых санкций против РФ, как ожидается, не примет меры, которые еще больше ограничат закупки нефти и природного газа, из-за деликатности темы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов. "ЕС, как ожидается, не будет принимать меры, которые еще больше ограничат закупки нефти и газа, из-за политических соображений", - говорится в сообщении издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
