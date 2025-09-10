https://1prime.ru/20250910/smirnov-862071161.html
Экс-губернатора Курской области Смирнова заподозрили во взяточничестве
2025-09-10T15:26+0300
2025-09-10T15:26+0300
2025-09-10T15:26+0300
мошенничество
общество
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, дополнительно подозревают во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Обвинение пока не предъявлено", - сказал следователь в суде.
Новости
общество
