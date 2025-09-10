https://1prime.ru/20250910/smirnov-862071161.html

Экс-губернатора Курской области Смирнова заподозрили во взяточничестве

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, дополнительно подозревают во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Обвинение пока не предъявлено", - сказал следователь в суде.

