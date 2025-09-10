Глава ЕК объяснила невыгодное соглашение с США

https://1prime.ru/20250910/soglashenie-862054993.html
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила необходимость заключения невыгодного торгового соглашения с Соединенными Штатами там, что торговая война ЕС с США на фоне укрепления связей РФ с КНР обернулась бы "хаосом" для Европы. "По поводу торгового соглашения с США. Я много слышала критики. Я не верю в пошлины. Но эта сделка обеспечивает жизненно важную стабильность в наших отношениях с США в период серьезной глобальной небезопасности. Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос. А затем сопоставьте этот образ с тем, что было в Китае буквально на прошлой неделе. Китай в окружении лидеров России и КНДР, (президент России Владимир - ред.) Путин, заявляющий о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента по ситуации дел в ЕС. В июле глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. Глава Еврокомиссии назвала достигнутое торговое соглашение с США "крупнейшим в истории", при этом эксперты категорично заявили, что оно абсолютно не выгодно Евросоюзу.
"По поводу торгового соглашения с США. Я много слышала критики. Я не верю в пошлины. Но эта сделка обеспечивает жизненно важную стабильность в наших отношениях с США в период серьезной глобальной небезопасности. Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос. А затем сопоставьте этот образ с тем, что было в Китае буквально на прошлой неделе. Китай в окружении лидеров России и КНДР, (президент России Владимир - ред.) Путин, заявляющий о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента по ситуации дел в ЕС.
В июле глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. Глава Еврокомиссии назвала достигнутое торговое соглашение с США "крупнейшим в истории", при этом эксперты категорично заявили, что оно абсолютно не выгодно Евросоюзу.
