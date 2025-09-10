https://1prime.ru/20250910/sotrudnichestvo-862050114.html

Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере культуры и образования

Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере культуры и образования - 10.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере культуры и образования

Действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования с Украиной прекращено, официальное сообщение Министерства иностранных дел РФ... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T10:38+0300

2025-09-10T10:38+0300

2025-09-10T10:38+0300

политика

общество

россия

украина

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования с Украиной прекращено, официальное сообщение Министерства иностранных дел РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Двадцать восьмого августа 2025 года прекращено Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250909/ssha-862027010.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, москва