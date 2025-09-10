https://1prime.ru/20250910/ssha-862081054.html
Министр энергетики США обсудит снятие барьеров на поставки энергии в Европу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862080561_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_15108ec3abb0bfd76d25cedc4d2b7fb9.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. "Завтра я отправляюсь в Брюссель. Мы хотим вести эти диалоги и не допускать ненужных барьеров на пути увеличения поставок энергии в Европу", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
