https://1prime.ru/20250910/ssha-862081054.html

Министр энергетики США обсудит снятие барьеров на поставки энергии в Европу

Министр энергетики США обсудит снятие барьеров на поставки энергии в Европу - 10.09.2025, ПРАЙМ

Министр энергетики США обсудит снятие барьеров на поставки энергии в Европу

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:35+0300

2025-09-10T17:35+0300

2025-09-10T18:22+0300

энергетика

мировая экономика

брюссель

сша

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862080561_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_15108ec3abb0bfd76d25cedc4d2b7fb9.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. "Завтра я отправляюсь в Брюссель. Мы хотим вести эти диалоги и не допускать ненужных барьеров на пути увеличения поставок энергии в Европу", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.

https://1prime.ru/20250910/rayt-862077445.html

брюссель

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, брюссель, сша, европа