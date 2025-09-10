Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр энергетики США обсудит снятие барьеров на поставки энергии в Европу - 10.09.2025
Министр энергетики США обсудит снятие барьеров на поставки энергии в Европу
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. "Завтра я отправляюсь в Брюссель. Мы хотим вести эти диалоги и не допускать ненужных барьеров на пути увеличения поставок энергии в Европу", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
17:35 10.09.2025 (обновлено: 18:22 10.09.2025)
 
Министр энергетики США обсудит снятие барьеров на поставки энергии в Европу

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу.
"Завтра я отправляюсь в Брюссель. Мы хотим вести эти диалоги и не допускать ненужных барьеров на пути увеличения поставок энергии в Европу", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу
ЭнергетикаМировая экономикаБрюссельСШАЕВРОПА
 
 
