США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу, заявил Райт

США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу, заявил Райт

2025-09-10T22:04+0300

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. США намерены полностью заместить собой Россию в поставках газа на европейские рынки, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Сейчас там (в Европе - ред.) значительный рост спроса. Соединенные Штаты должны завершить замещение российского газа", - заявил он в интервью телеканалу CNBC. Райт добавил, что 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию и отметил, что страны Европы обязались прекратить поставки газа из России за следующие 18 месяцев.

