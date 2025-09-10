https://1prime.ru/20250910/ssha-862096020.html
США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу, заявил Райт
2025-09-10T22:04+0300
энергетика
газ
европа
сша
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. США намерены полностью заместить собой Россию в поставках газа на европейские рынки, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Сейчас там (в Европе - ред.) значительный рост спроса. Соединенные Штаты должны завершить замещение российского газа", - заявил он в интервью телеканалу CNBC. Райт добавил, что 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию и отметил, что страны Европы обязались прекратить поставки газа из России за следующие 18 месяцев.
европа
сша
газ, европа, сша, cnbc
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США, CNBC
