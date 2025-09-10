Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу, заявил Райт - 10.09.2025
США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу, заявил Райт
2025-09-10T22:04+0300
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. США намерены полностью заместить собой Россию в поставках газа на европейские рынки, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Сейчас там (в Европе - ред.) значительный рост спроса. Соединенные Штаты должны завершить замещение российского газа", - заявил он в интервью телеканалу CNBC. Райт добавил, что 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию и отметил, что страны Европы обязались прекратить поставки газа из России за следующие 18 месяцев.
22:04 10.09.2025
 
США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу, заявил Райт

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. США намерены полностью заместить собой Россию в поставках газа на европейские рынки, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт.
"Сейчас там (в Европе - ред.) значительный рост спроса. Соединенные Штаты должны завершить замещение российского газа", - заявил он в интервью телеканалу CNBC.
Райт добавил, что 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию и отметил, что страны Европы обязались прекратить поставки газа из России за следующие 18 месяцев.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США
