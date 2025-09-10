При стрельбе в школе в Колорадо ранены не менее двух учеников, сообщили СМИ

https://1prime.ru/20250910/strelba-862097917.html

происшествия

сша

школа

стрельба

пострадавшие

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции. "По меньше мере, двое учащихся получили ранения в старшей школе в районе Денвера (штат Колорадо - ред.)", - сообщается в эфире телеканала. Указывается, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

