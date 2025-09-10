https://1prime.ru/20250910/strelba-862097917.html
При стрельбе в школе в Колорадо ранены не менее двух учеников, сообщили СМИ
При стрельбе в школе в Колорадо ранены не менее двух учеников, сообщили СМИ - 10.09.2025, ПРАЙМ
При стрельбе в школе в Колорадо ранены не менее двух учеников, сообщили СМИ
Не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные... | 10.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции. "По меньше мере, двое учащихся получили ранения в старшей школе в районе Денвера (штат Колорадо - ред.)", - сообщается в эфире телеканала. Указывается, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции.
"По меньше мере, двое учащихся получили ранения в старшей школе в районе Денвера (штат Колорадо - ред.)", - сообщается в эфире телеканала.
Указывается, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
