Новосибирская студентка получила грант на создание фермента для сыроварения - 10.09.2025
Новосибирская студентка получила грант на создание фермента для сыроварения
2025-09-10T07:08+0300
2025-09-10T07:45+0300
НОВОСИБИРСК, 10 сен – ПРАЙМ. Магистрантка факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Валерия Мелешенко получила грант на реализацию проекта по созданию важнейшего фермента для сыроварения, который сейчас в основном закупается за рубежом, сообщает НГУ в среду. Девушка вошла в число победителей конкурса "Студенческий стартап" платформы университетского технологического предпринимательства. Ее проект по созданию химозина - фермента для сыроварения, получил грант в размере 1 миллиона рублей. В настоящее время в России этот фермент для свертывания молока в сыроделии в основном получают из желудков телят или закупают за рубежом. "Проект Валерии предлагает принципиально иной путь — генно-инженерное производство химозина. Для этого используется синтетический ген, полученный из базы данных и внедренный в штамм дрожжей. В результате становится возможным нарабатывать фермент в лаборатории, без использования животных", - говорится в сообщении. На первом этапе, который стал одновременно ее дипломной работой бакалавра под руководством сотрудника ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Дмитрия Щебакова, девушка уже получила штамм, способный производить необходимый фермент. Следующий шаг — его апробация на сыродельческих предприятиях. "Моя задача – наработать достаточное количество химозина и провести тесты в реальном производстве. Если окажется, что разницы в качестве сыра нет или даже появятся улучшения, например, уйдёт горечь или потребуется меньше фермента для свёртывания молока, проект можно будет считать успешным", - отметила автор стартапа. У проекта уже есть потенциальные партнеры на Алтае и в Кузбассе. На реализацию проекта у Мелешенко есть год. Если апробация пройдёт успешно, в России появится собственная технология по производству фермента, который сегодня в основном приходится закупать за границей, добавили в НГУ.
07:08 10.09.2025 (обновлено: 07:45 10.09.2025)
 
Новосибирская студентка получила грант на создание фермента для сыроварения

Магистрантка Новосибирского госунивера создает импортозамещающий фермент для сыроварения

НОВОСИБИРСК, 10 сен – ПРАЙМ. Магистрантка факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Валерия Мелешенко получила грант на реализацию проекта по созданию важнейшего фермента для сыроварения, который сейчас в основном закупается за рубежом, сообщает НГУ в среду.
Девушка вошла в число победителей конкурса "Студенческий стартап" платформы университетского технологического предпринимательства. Ее проект по созданию химозина - фермента для сыроварения, получил грант в размере 1 миллиона рублей. В настоящее время в России этот фермент для свертывания молока в сыроделии в основном получают из желудков телят или закупают за рубежом.
"Проект Валерии предлагает принципиально иной путь — генно-инженерное производство химозина. Для этого используется синтетический ген, полученный из базы данных и внедренный в штамм дрожжей. В результате становится возможным нарабатывать фермент в лаборатории, без использования животных", - говорится в сообщении.
На первом этапе, который стал одновременно ее дипломной работой бакалавра под руководством сотрудника ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Дмитрия Щебакова, девушка уже получила штамм, способный производить необходимый фермент. Следующий шаг — его апробация на сыродельческих предприятиях.
"Моя задача – наработать достаточное количество химозина и провести тесты в реальном производстве. Если окажется, что разницы в качестве сыра нет или даже появятся улучшения, например, уйдёт горечь или потребуется меньше фермента для свёртывания молока, проект можно будет считать успешным", - отметила автор стартапа. У проекта уже есть потенциальные партнеры на Алтае и в Кузбассе.
На реализацию проекта у Мелешенко есть год. Если апробация пройдёт успешно, в России появится собственная технология по производству фермента, который сегодня в основном приходится закупать за границей, добавили в НГУ.
 
