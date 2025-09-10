https://1prime.ru/20250910/sud-862044979.html
В Курске арестовали россиянку, обнаруженную в 100 метрах от позиций ВСУ
В Курске арестовали россиянку, обнаруженную в 100 метрах от позиций ВСУ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суд в Курске арестовал россиянку, которую обнаружили в 100 метрах от позиций ВСУ, ей предъявлено обвинение в покушении на госизмену, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В материалах указано, что, по данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим вооруженных сил Украины, участником вооруженного конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие, сообщается в материалах. Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень границу РФ. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощь беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС РФ, вскоре она была задержана, следует из материалов. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются. Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО. Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нём также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.
Суд арестовал россиянку, задержанную у позиций ВСУ, ей предъявили обвинение
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суд в Курске арестовал россиянку, которую обнаружили в 100 метрах от позиций ВСУ, ей предъявлено обвинение в покушении на госизмену, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что, по данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим вооруженных сил Украины, участником вооруженного конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие, сообщается в материалах.
Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень границу РФ. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощь беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС РФ, вскоре она была задержана, следует из материалов. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются.
Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО.
Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нём также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.
