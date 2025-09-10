https://1prime.ru/20250910/sud-862063950.html

Суд продлил арест российскому капитану столкнувшегося с танкером сухогруза

ЛОНДОН, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли продлил до 16 января арест российскому капитану контейнеровоза Solong Владимиру Мотину, обвиняемому в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи со столкновением судна с танкером у берегов Британии, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. В середине апреля магистратский суд английского города Кингстон-апон-Халл оставил петербуржца Мотина под стражей после того, как суду не было представлено ни ходатайство об освобождении под залог, ни признание вины. Мотин впоследствии предстал перед Олд-Бейли, где предполагалось признание вины, однако слушание было перенесено на конец мая из-за отсутствия переводчика. В мае Мотин не признал вину. В среду состоялось очередное организационное слушание. Судья продлил арест до 16 января, так как срок ареста истекал 12 сентября. Кроме того, 21 ноября состоится ещё одно организационное слушание, в ходе которого Мотин предстанет перед судом физически. До сих пор он появлялся в суде по видеосвязи из тюрьмы в городе Халл.

