Суд продлил арест российскому капитану столкнувшегося с танкером сухогруза

2025-09-10T13:36+0300
2025-09-10T13:36+0300
бизнес
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
ЛОНДОН, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли продлил до 16 января арест российскому капитану контейнеровоза Solong Владимиру Мотину, обвиняемому в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи со столкновением судна с танкером у берегов Британии, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. В середине апреля магистратский суд английского города Кингстон-апон-Халл оставил петербуржца Мотина под стражей после того, как суду не было представлено ни ходатайство об освобождении под залог, ни признание вины. Мотин впоследствии предстал перед Олд-Бейли, где предполагалось признание вины, однако слушание было перенесено на конец мая из-за отсутствия переводчика. В мае Мотин не признал вину. В среду состоялось очередное организационное слушание. Судья продлил арест до 16 января, так как срок ареста истекал 12 сентября. Кроме того, 21 ноября состоится ещё одно организационное слушание, в ходе которого Мотин предстанет перед судом физически. До сих пор он появлялся в суде по видеосвязи из тюрьмы в городе Халл.
Бизнес, ЛОНДОН
13:36 10.09.2025
 
© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
Сухогруз - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Российский сухогруз отбуксировали в Босфоре из-за неисправности
28 августа, 20:25
 
