Россияне сообщают о плохой работе Telegram
2025-09-10T17:55+0300
технологии
бизнес
общество
санкт-петербург
москва
волгоградская область
telegram
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862082583_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_d3153bea7652f18ac1c18eda706982be.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается более 1,2 тысячи жалоб за последний час, свидетельствуют данные детектора для отслеживания сбоев в интернете Downdetector. Так, больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Волгоградской областей. Почти половина жалоб приходится на плохую работу мобильного приложения, почти треть сообщает о сбое в оповещениях. Кроме того, поступают сообщения о сбое мессенджера в браузере.
