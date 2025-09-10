Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне сообщают о плохой работе Telegram - 10.09.2025, ПРАЙМ
Россияне сообщают о плохой работе Telegram
Россияне сообщают о плохой работе Telegram - 10.09.2025, ПРАЙМ
Россияне сообщают о плохой работе Telegram
Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается более 1,2 тысячи жалоб за последний час, свидетельствуют данные детектора для отслеживания сбоев в... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается более 1,2 тысячи жалоб за последний час, свидетельствуют данные детектора для отслеживания сбоев в интернете Downdetector. Так, больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Волгоградской областей. Почти половина жалоб приходится на плохую работу мобильного приложения, почти треть сообщает о сбое в оповещениях. Кроме того, поступают сообщения о сбое мессенджера в браузере.
17:55 10.09.2025
 
Россияне сообщают о плохой работе Telegram

Более 1,2 тысячи россиян пожаловались на сбои в работе Telegram

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается более 1,2 тысячи жалоб за последний час, свидетельствуют данные детектора для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
Так, больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Волгоградской областей.
Почти половина жалоб приходится на плохую работу мобильного приложения, почти треть сообщает о сбое в оповещениях. Кроме того, поступают сообщения о сбое мессенджера в браузере.
В работе Google произошли сбои
8 сентября, 22:23
 
