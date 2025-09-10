https://1prime.ru/20250910/tramp-862051574.html

Трамп не стал отвечать на вопрос о дронах в небе над Польшей

политика

общество

польша

сша

вашингтон

дональд трамп

дональд туск

анджей дуда

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о беспилотниках в воздушном пространстве Польши, сообщает вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер. Она опубликовала на своей странице в соцсети X видеозапись, на которой видно, как Трамп выходит из ресторана в Вашингтоне и несколько раз машет рукой собравшимся вокруг заведения. Журналистка написала, что задала Трампу вопрос о беспилотниках, бездоказательно назвав их российскими, а он не ответил. "Господин президент, что насчет российских беспилотников, попавших в воздушное пространство Польши этой ночью?" - слышен вопрос на видеозаписи. Затем на кадрах можно увидеть, как Трамп, игнорируя вопрос, направляется к автомобилю в сопровождении охраны. В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. Ранее газета Hill сообщила, что Трамп вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом поужинал в одном из ресторанов Вашингтона, чтобы подчеркнуть эффективность своей политики по обеспечению безопасности улиц американской столицы.

польша

сша

вашингтон

общество , польша, сша, вашингтон, дональд трамп, дональд туск, анджей дуда