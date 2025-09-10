https://1prime.ru/20250910/tsb-862080731.html

Ценовые ожидания предприятий в сентябре снизились, заявил ЦБ

Ценовые ожидания предприятий в сентябре снизились, заявил ЦБ - 10.09.2025, ПРАЙМ

Ценовые ожидания предприятий в сентябре снизились, заявил ЦБ

Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля, следует из оперативной справки Центробанка. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:33+0300

2025-09-10T17:33+0300

2025-09-10T17:33+0300

банк россии

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля, следует из оперативной справки Центробанка. Ранее, в августе, ценовые ожидания бизнеса в стране несколько возросли и находились на уровне значений второго квартала. При этом в целом они остаются повышенными и существенно превосходят значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи целевого уровня Центробанка (4%). Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в августе составлял 3,7%. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 12 сентября. Всего же до конца года пройдет три заседания, на которых будет обсуждаться установление величины ключевой ставки.

https://1prime.ru/20250909/stavka-861997483.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф