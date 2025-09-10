Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ценовые ожидания предприятий в сентябре снизились, заявил ЦБ - 10.09.2025
Банк России
Ценовые ожидания предприятий в сентябре снизились, заявил ЦБ
2025-09-10T17:33+0300
2025-09-10T17:33+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля, следует из оперативной справки Центробанка. Ранее, в августе, ценовые ожидания бизнеса в стране несколько возросли и находились на уровне значений второго квартала. При этом в целом они остаются повышенными и существенно превосходят значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи целевого уровня Центробанка (4%). Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в августе составлял 3,7%. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 12 сентября. Всего же до конца года пройдет три заседания, на которых будет обсуждаться установление величины ключевой ставки.
17:33 10.09.2025
 
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля, следует из оперативной справки Центробанка.
Ранее, в августе, ценовые ожидания бизнеса в стране несколько возросли и находились на уровне значений второго квартала. При этом в целом они остаются повышенными и существенно превосходят значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи целевого уровня Центробанка (4%).
Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в августе составлял 3,7%.
Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 12 сентября. Всего же до конца года пройдет три заседания, на которых будет обсуждаться установление величины ключевой ставки.
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ
Вчера, 09:40
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ
