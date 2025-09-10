https://1prime.ru/20250910/tsb-862080731.html
Ценовые ожидания предприятий в сентябре снизились, заявил ЦБ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля, следует из оперативной справки Центробанка. Ранее, в августе, ценовые ожидания бизнеса в стране несколько возросли и находились на уровне значений второго квартала. При этом в целом они остаются повышенными и существенно превосходят значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи целевого уровня Центробанка (4%). Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в августе составлял 3,7%. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 12 сентября. Всего же до конца года пройдет три заседания, на которых будет обсуждаться установление величины ключевой ставки.
