Россия готова принять туристов из США, заявили в МЭР

2025-09-10T13:17+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Туристическая отрасль России готова принять американских туристов в случае возобновления авиасообщения между странами, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. "Мы готовы принять туристов из США в случае того, если рейсы начнутся. Это мы готовы точно", - сказал он. Он добавил, что существует определенная процедура принятия решений. Кроме того, оно находится в политической плоскости. В интервью РИА Новости на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что с российской стороны в приоритетном порядке поставлен вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения. По ее мнению, такое решение стало бы символом и олицетворением некого налаживающегося взаимодействия между двумя странами.

