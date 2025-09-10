Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова принять туристов из США, заявили в МЭР - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/turizm-862062788.html
Россия готова принять туристов из США, заявили в МЭР
Россия готова принять туристов из США, заявили в МЭР - 10.09.2025, ПРАЙМ
Россия готова принять туристов из США, заявили в МЭР
Туристическая отрасль России готова принять американских туристов в случае возобновления авиасообщения между странами, сообщил журналистам директор департамента | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T13:17+0300
2025-09-10T13:17+0300
туризм
бизнес
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862062635_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b544ebfda8b494bb961f538e354a1f90.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Туристическая отрасль России готова принять американских туристов в случае возобновления авиасообщения между странами, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. "Мы готовы принять туристов из США в случае того, если рейсы начнутся. Это мы готовы точно", - сказал он. Он добавил, что существует определенная процедура принятия решений. Кроме того, оно находится в политической плоскости. В интервью РИА Новости на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что с российской стороны в приоритетном порядке поставлен вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения. По ее мнению, такое решение стало бы символом и олицетворением некого налаживающегося взаимодействия между двумя странами.
https://1prime.ru/20250906/vladivostok-861897665.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862062635_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_951408d59090af043e5f74fc41c2b4ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, сша
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, США
13:17 10.09.2025
 
Россия готова принять туристов из США, заявили в МЭР

МЭР: туротрасль РФ готова принять туристов США при возобновлении авиасообщения

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus заходит на посадку над Москвой
Самолет Airbus заходит на посадку над Москвой - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Туристическая отрасль России готова принять американских туристов в случае возобновления авиасообщения между странами, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
"Мы готовы принять туристов из США в случае того, если рейсы начнутся. Это мы готовы точно", - сказал он.
Он добавил, что существует определенная процедура принятия решений. Кроме того, оно находится в политической плоскости.
В интервью РИА Новости на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что с российской стороны в приоритетном порядке поставлен вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения. По ее мнению, такое решение стало бы символом и олицетворением некого налаживающегося взаимодействия между двумя странами.
Последствия снежного циклона в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Власти Владивостока назвали приоритетом развитие внутреннего туризма
6 сентября, 23:14
 
ТуризмБизнесРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала