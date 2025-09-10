Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбитые над Польшей дроны принадлежат России, заявил Туск - 10.09.2025
Сбитые над Польшей дроны принадлежат России, заявил Туск
ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск утверждает, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, считает, что они были "российскими", однако никаких доказательств этому не приводит. Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств. "Над нашей территорией были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной НАТО", - заявил Туск, не приведя никаких доказательств. В среду Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Сбитые над Польшей дроны принадлежат России, заявил Туск

ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск утверждает, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, считает, что они были "российскими", однако никаких доказательств этому не приводит.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств.
"Над нашей территорией были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной НАТО", - заявил Туск, не приведя никаких доказательств.
В среду Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
