Uber сделает доступными полеты на вертолетах
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сервис такси Uber со следующего года сделает доступными на своей платформе пассажирские полёты на вертолетах в рамках партнерства с транспортной компанией Joby Aviation, следует из пресс-релиза Joby. "Joby Aviation, компания, разрабатывающая электрические воздушные такси для коммерческих пассажирских перевозок, и Uber Technologies, крупнейшая в мире платформа для совместных поездок и доставки, сегодня объявили о том, что планируют уже в следующем году внедрить "услуги воздушной мобильности" Blade в приложение Uber", - говорится в сообщении. Услуги Blade предоставляются через сеть посадочных пунктов, каждый из которых имеет специальные залы ожидания для пассажиров. После интеграции пользователи смогут бронировать рейсы в приложении Uber. В августе Joby приобрела Blade, компания рассчитывает использовать опыт предоставления "вертикальных авиаперевозок", чтобы ускорить запуск своей службы электрических воздушных такси на рынках по всему миру, в том числе в Дубае, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Великобритании и Японии. В прошлом году сервисом воспользовались более 50 тысяч пассажиров по сети маршрутов в Нью-Йорке, а также в Южной Европе. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Joby Aviation - транспортная компания из американского штата Калифорния, которая занимается разработкой полностью электрического воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой. Joby сотрудничает с Uber c 2019 года.
