Uber сделает доступными полеты на вертолетах - 10.09.2025, ПРАЙМ
Uber сделает доступными полеты на вертолетах
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сервис такси Uber со следующего года сделает доступными на своей платформе пассажирские полёты на вертолетах в рамках партнерства с транспортной компанией Joby Aviation, следует из пресс-релиза Joby. "Joby Aviation, компания, разрабатывающая электрические воздушные такси для коммерческих пассажирских перевозок, и Uber Technologies, крупнейшая в мире платформа для совместных поездок и доставки, сегодня объявили о том, что планируют уже в следующем году внедрить "услуги воздушной мобильности" Blade в приложение Uber", - говорится в сообщении. Услуги Blade предоставляются через сеть посадочных пунктов, каждый из которых имеет специальные залы ожидания для пассажиров. После интеграции пользователи смогут бронировать рейсы в приложении Uber. В августе Joby приобрела Blade, компания рассчитывает использовать опыт предоставления "вертикальных авиаперевозок", чтобы ускорить запуск своей службы электрических воздушных такси на рынках по всему миру, в том числе в Дубае, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Великобритании и Японии. В прошлом году сервисом воспользовались более 50 тысяч пассажиров по сети маршрутов в Нью-Йорке, а также в Южной Европе. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Joby Aviation - транспортная компания из американского штата Калифорния, которая занимается разработкой полностью электрического воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой. Joby сотрудничает с Uber c 2019 года.
бизнес, технологии, нью-йорк, дубай, великобритания, uber
Бизнес, Технологии, Нью-Йорк, Дубай, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Uber
15:49 10.09.2025 (обновлено: 15:50 10.09.2025)
 
Uber сделает доступными полеты на вертолетах

Пассажирские полеты на вертолетах будут доступны через платформу Uber

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкUber
Uber - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сервис такси Uber со следующего года сделает доступными на своей платформе пассажирские полёты на вертолетах в рамках партнерства с транспортной компанией Joby Aviation, следует из пресс-релиза Joby.
"Joby Aviation, компания, разрабатывающая электрические воздушные такси для коммерческих пассажирских перевозок, и Uber Technologies, крупнейшая в мире платформа для совместных поездок и доставки, сегодня объявили о том, что планируют уже в следующем году внедрить "услуги воздушной мобильности" Blade в приложение Uber", - говорится в сообщении.
Услуги Blade предоставляются через сеть посадочных пунктов, каждый из которых имеет специальные залы ожидания для пассажиров. После интеграции пользователи смогут бронировать рейсы в приложении Uber.
В августе Joby приобрела Blade, компания рассчитывает использовать опыт предоставления "вертикальных авиаперевозок", чтобы ускорить запуск своей службы электрических воздушных такси на рынках по всему миру, в том числе в Дубае, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Великобритании и Японии. В прошлом году сервисом воспользовались более 50 тысяч пассажиров по сети маршрутов в Нью-Йорке, а также в Южной Европе.
Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
Joby Aviation - транспортная компания из американского штата Калифорния, которая занимается разработкой полностью электрического воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой. Joby сотрудничает с Uber c 2019 года.
#Автомобиль службы такси Uber - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Чистая прибыль Uber в 2024 году выросла в пять раз
5 февраля, 15:33
 
БизнесТехнологииНью-ЙоркДубайВЕЛИКОБРИТАНИЯUber
 
 
