ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T15:24+0300
2025-09-10T15:24+0300
2025-09-10T15:24+0300
политика
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138530_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b246cff8051b04b007ae646c075c9311.jpg
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. В частности, были поражены предприятия по ремонту и производству авиационной и бронетанковой техники. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
