Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250910/udar-862070743.html
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T15:24+0300
2025-09-10T15:24+0300
политика
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138530_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b246cff8051b04b007ae646c075c9311.jpg
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. В частности, были поражены предприятия по ремонту и производству авиационной и бронетанковой техники. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250910/ukraina-862070590.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138530_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7e32f3ee01afd3ca16c1c0e6595f8591.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
15:24 10.09.2025
 
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

МО РФ: цели массированного удара ВС России по объектам ВПК Украины достигнуты

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Искандер" во время показа образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017". 22 августа 2017
Ракетный комплекс Искандер во время показа образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017. 22 августа 2017 - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. В частности, были поражены предприятия по ремонту и производству авиационной и бронетанковой техники.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
"Тысяча провокаций". На Западе запаниковали из-за Украины
15:10
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала