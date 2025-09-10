https://1prime.ru/20250910/udar-862070743.html

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T15:24+0300

2025-09-10T15:24+0300

2025-09-10T15:24+0300

политика

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138530_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b246cff8051b04b007ae646c075c9311.jpg

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. В частности, были поражены предприятия по ремонту и производству авиационной и бронетанковой техники. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250910/ukraina-862070590.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина