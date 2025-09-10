https://1prime.ru/20250910/udary-862050257.html
МИД Китая осудил атаки Израиля по Дохе
МИД Китая осудил атаки Израиля по Дохе - 10.09.2025, ПРАЙМ
МИД Китая осудил атаки Израиля по Дохе
Китай осуждает атаки Израиля по Дохе и выступает против нарушения суверенитета и национальной безопасности Катара, заявил на брифинге в среду официальный... | 10.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 10 сен – ПРАЙМ. Китай осуждает атаки Израиля по Дохе и выступает против нарушения суверенитета и национальной безопасности Катара, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай резко осуждает атаку, осуществленную вчера по столице Катара Дохе, а также решительно выступает против нарушения Израилем территориального суверенитета и национальной безопасности Катара", - заявил дипломат.
РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху, сообщил премьер страны