МИД Китая осудил атаки Израиля по Дохе - 10.09.2025, ПРАЙМ
Политика
МИД Китая осудил атаки Израиля по Дохе
ПЕКИН, 10 сен – ПРАЙМ. Китай осуждает атаки Израиля по Дохе и выступает против нарушения суверенитета и национальной безопасности Катара, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай резко осуждает атаку, осуществленную вчера по столице Катара Дохе, а также решительно выступает против нарушения Израилем территориального суверенитета и национальной безопасности Катара", - заявил дипломат.
китай, израиль, катар
Политика, КИТАЙ, ИЗРАИЛЬ, КАТАР
10:38 10.09.2025
 
© Фото : Unsplash/Lucca BelliboniВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© Фото : Unsplash/Lucca Belliboni
ПЕКИН, 10 сен – ПРАЙМ. Китай осуждает атаки Израиля по Дохе и выступает против нарушения суверенитета и национальной безопасности Катара, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай резко осуждает атаку, осуществленную вчера по столице Катара Дохе, а также решительно выступает против нарушения Израилем территориального суверенитета и национальной безопасности Катара", - заявил дипломат.
