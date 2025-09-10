https://1prime.ru/20250910/ukraina-862040518.html

В США призвали прекратить существование Украины

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полковник американской армии в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина...

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полковник американской армии в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать для создания более устойчивого формирования на границе с Россией.“Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, чтобы вы могли понять, как в различные исторические промежутки выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Вот, в чем суть. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого”, — сказал он.По словам Макгрегора, в прошлом американский политолог Збигнев Бжезинский утверждал, что левый берег Днепра населен русскоязычным населением и, следовательно, его нельзя относить к настоящей Украине.Ранее в июне Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.

