В США призвали прекратить существование Украины - 10.09.2025
В США призвали прекратить существование Украины
В США призвали прекратить существование Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
В США призвали прекратить существование Украины
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полковник американской армии в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина...
2025-09-10T05:09+0300
2025-09-10T05:09+0300
украина
киев
москва
дуглас макгрегор
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полковник американской армии в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать для создания более устойчивого формирования на границе с Россией.“Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, чтобы вы могли понять, как в различные исторические промежутки выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Вот, в чем суть. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого”, — сказал он.По словам Макгрегора, в прошлом американский политолог Збигнев Бжезинский утверждал, что левый берег Днепра населен русскоязычным населением и, следовательно, его нельзя относить к настоящей Украине.Ранее в июне Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
украина
киев
москва
украина, киев, москва, дуглас макгрегор, нато
УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Дуглас Макгрегор, НАТО
05:09 10.09.2025
 
В США призвали прекратить существование Украины

Макгрегор: Украина должна исчезнуть в пользу более устойчивого образования

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Украинский флаг, Киев
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полковник американской армии в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать для создания более устойчивого формирования на границе с Россией.
“Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, чтобы вы могли понять, как в различные исторические промежутки выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Вот, в чем суть. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого”, — сказал он.
По словам Макгрегора, в прошлом американский политолог Збигнев Бжезинский утверждал, что левый берег Днепра населен русскоязычным населением и, следовательно, его нельзя относить к настоящей Украине.
Ранее в июне Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.
В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
УКРАИНАКиевМОСКВАДуглас МакгрегорНАТО
 
 
