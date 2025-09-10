https://1prime.ru/20250910/ukraina-862040518.html
В США призвали прекратить существование Украины
В США призвали прекратить существование Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
В США призвали прекратить существование Украины
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полковник американской армии в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T05:09+0300
2025-09-10T05:09+0300
2025-09-10T05:09+0300
украина
киев
москва
дуглас макгрегор
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полковник американской армии в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать для создания более устойчивого формирования на границе с Россией.“Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, чтобы вы могли понять, как в различные исторические промежутки выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Вот, в чем суть. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого”, — сказал он.По словам Макгрегора, в прошлом американский политолог Збигнев Бжезинский утверждал, что левый берег Днепра населен русскоязычным населением и, следовательно, его нельзя относить к настоящей Украине.Ранее в июне Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250908/rossiya-861935033.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, москва, дуглас макгрегор, нато
УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Дуглас Макгрегор, НАТО
В США призвали прекратить существование Украины
Макгрегор: Украина должна исчезнуть в пользу более устойчивого образования