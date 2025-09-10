Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина получила от ЕС очередной транш помощи в один миллиард евро - 10.09.2025
Украина получила от ЕС очередной транш помощи в один миллиард евро
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро, обеспеченных доходами от замороженных активов России, сообщила в среду украинский премьер-министр Юлия Свириденко. "Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС – 1 миллиард евро в рамках программы ERA Loans. Этот транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка РФ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Украина получила от ЕС очередной транш помощи в один миллиард евро

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро, обеспеченных доходами от замороженных активов России, сообщила в среду украинский премьер-министр Юлия Свириденко.
"Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС – 1 миллиард евро в рамках программы ERA Loans. Этот транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка РФ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
