Бывший зам Ермака после обысков в его доме в Германии переехал в Австрию
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Ростислав Шурма, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, после обысков по запросу национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в его доме в Германии переехал в Австрию, сообщает издание "Украинская правда". Руководитель НАБУ Семен Кривонос в августе подтвердил проведение обысков у Шурмы по месту его жительства под Мюнхеном. "После обысков по запросу НАБУ в доме бывшего заместителя главы офиса президента Ростислава Шурмы, тот переехал из Германии в Австрию. В Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. В начале сентября 2024 года на Украине прошли массовые кадровые перестановки, в рамках которых Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Как пишет "Украинская правда", Шурма был "куратором офиса Зеленского над всей экономикой Украины".
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Ростислав Шурма, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, после обысков по запросу национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в его доме в Германии переехал в Австрию, сообщает издание "Украинская правда".
Руководитель НАБУ Семен Кривонос в августе подтвердил проведение обысков у Шурмы по месту его жительства под Мюнхеном.
"После обысков по запросу НАБУ в доме бывшего заместителя главы офиса президента Ростислава Шурмы, тот переехал из Германии в Австрию. В Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В начале сентября 2024 года на Украине прошли массовые кадровые перестановки, в рамках которых Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Как пишет "Украинская правда", Шурма был "куратором офиса Зеленского над всей экономикой Украины".
