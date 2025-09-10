https://1prime.ru/20250910/ukrasheniya-862064251.html

Цены на золото разогнали спрос на украшения из платины до максимума

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос на ювелирные украшения из платины в мире в первом полугодии текущего года достиг максимальных за десять лет 1,2 миллиона унций благодаря высоким ценам на золото, говорится в отчете Всемирного совета по инвестициям в платину. "В первой половине 2025 года спрос на платиновые ювелирные изделия достиг самого высокого уровня с первой половины 2015 года и составил 1,201 миллиона унций", - пишут эксперты, отмечая, что основная причина высокого спроса - дисконт к золоту. Всего за год, по ожиданиям аналитиков, спрос на ювелирные изделия из этого металла увеличится на 11% в годовом выражении - до 2,226 миллиона унций. Это будет самый высокий общемировой показатель с 2018 года. Особенно примечателен прогнозируемый рост в Китае - на 42% в годовом исчислении, в Японии ожидается рост на 5%. Прогнозируется, что спрос в Европе и Северной Америке вырастет на 7% и 8% соответственно, достигнув рекордных максимумов. В то же время спрос в Индии, вероятно, снизится на 10% в годовом исчислении из-за сокращения экспорта на фоне неопределенности с тарифами США.

