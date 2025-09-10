https://1prime.ru/20250910/uran-862077599.html
В Минэнерго США оценили сроки отказа от российского урана
В Минэнерго США оценили сроки отказа от российского урана
2025-09-10T16:56+0300
ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Отказ от урана из РФ потребует времени, заявил глава минэнерго США Крис Райт. "Нам нужно массово наращивать обогащение урана в США вместе с союзниками из Европы, чтобы отказаться от российского, но это требует времени", - заявил Райт на конференции Gastech, трансляцию вели организаторы. Как заявил Райт, закон не позволяет США закупать уран из РФ после 2028 года.
