В Минэнерго США оценили сроки отказа от российского урана

В Минэнерго США оценили сроки отказа от российского урана

2025-09-10T16:56+0300

ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Отказ от урана из РФ потребует времени, заявил глава минэнерго США Крис Райт. "Нам нужно массово наращивать обогащение урана в США вместе с союзниками из Европы, чтобы отказаться от российского, но это требует времени", - заявил Райт на конференции Gastech, трансляцию вели организаторы. Как заявил Райт, закон не позволяет США закупать уран из РФ после 2028 года.

