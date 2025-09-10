https://1prime.ru/20250910/uzbekistan-862095810.html

В Узбекистане апробируют использование стейблкоина как средства платежа

ТАШКЕНТ, 10 сен – ПРАЙМ. Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана намерено апробировать использование стейблкоина в качестве средства платежа, заявил первый заместитель директора НАПП, регулятора на рынке криптоактивов в республике, Вячеслав Пак. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например, к национальной валюте. "Поручено реализовать проекты, направленные на апробирование использования стейблкоинов в качестве средства платежа для расчётов, а также токенизации ценных бумаг на рынке капитала", - сказал Пак в интервью телеканалу Uzbekistan 24. Он уточнил, что в среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал соответствующее поручение НАПП и Центральному банку страны на совещании по развитию сферы финансовых технологий в республике. Профильные ведомства приложат "все усилия, чтобы выполнить указанное поручение главы государства", добавил Пак. Ранее опрошенные РИА Новости эксперты заявляли, что легализация стейблкоинов помогла бы странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) снизить роль доллара во взаимных расчетах, тема использования цифровых валют в условиях трансформации мировой финансовой системы будет только набирать обороты. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.

