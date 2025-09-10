Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.09.2025
Венесуэла поднимет в ЮНЕСКО вопрос о защите культурных прав
Венесуэла поднимет в ЮНЕСКО вопрос о защите культурных прав
2025-09-10T06:52+0300
КАРАКАС, 10 сен - ПРАЙМ. Венесуэла собирается поднять в ЮНЕСКО вопрос о защите культурных прав стран, находящихся под санкционным давлением, заявил РИА Новости министр культуры республики Эрнесто Вильегас. "Венесуэла вскоре представит на Всемирной конференции по культурной политике, которая состоится в Барселоне, предложение о создании странами международного инструмента защиты культурного наследия в периоды принуждения односторонними санкциями", - сказал Вильегас. По словам министра, существующая Гаагская конвенция, подписанная в 1954 году в рамках ЮНЕСКО и защищающая культурные ценности во время вооруженных конфликтов, нуждается в дополнении. Наиболее распространенными современными конфликтами он назвал нетрадиционные и невооруженные конфликты, которые, однако, "приводят к таким же зверствам и оказывают такое же негативное воздействие". "В этом случае мы считаем необходимым, чтобы человечество вооружилось международным инструментом. Это могла бы быть конвенция, подобная конвенции 1954 года, но направленная на защиту культурного наследия в период односторонних принудительных мер", - заключил собеседник агентства.
06:52 10.09.2025
 
Венесуэла поднимет в ЮНЕСКО вопрос о защите культурных прав

Вильегас: Венесуэла хочет защитить культурные права стран, находящихся под санкциями

КАРАКАС, 10 сен - ПРАЙМ. Венесуэла собирается поднять в ЮНЕСКО вопрос о защите культурных прав стран, находящихся под санкционным давлением, заявил РИА Новости министр культуры республики Эрнесто Вильегас.
"Венесуэла вскоре представит на Всемирной конференции по культурной политике, которая состоится в Барселоне, предложение о создании странами международного инструмента защиты культурного наследия в периоды принуждения односторонними санкциями", - сказал Вильегас.
По словам министра, существующая Гаагская конвенция, подписанная в 1954 году в рамках ЮНЕСКО и защищающая культурные ценности во время вооруженных конфликтов, нуждается в дополнении. Наиболее распространенными современными конфликтами он назвал нетрадиционные и невооруженные конфликты, которые, однако, "приводят к таким же зверствам и оказывают такое же негативное воздействие".
"В этом случае мы считаем необходимым, чтобы человечество вооружилось международным инструментом. Это могла бы быть конвенция, подобная конвенции 1954 года, но направленная на защиту культурного наследия в период односторонних принудительных мер", - заключил собеседник агентства.
 
