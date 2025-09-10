Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил Вэнс - 10.09.2025, ПРАЙМ
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил Вэнс
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил Вэнс - 10.09.2025, ПРАЙМ
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T13:05+0300
2025-09-10T13:43+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Президент (США - ред.) был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию", - заявил Вэнс в интервью телеканалу One America News.Вэнс отметил, что единственная причина для изоляции - продолжение украинского конфликта.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
россия, сша, джей ди вэнс, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
13:05 10.09.2025 (обновлено: 13:43 10.09.2025)
 
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил Вэнс

Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Президент (США - ред.) был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию", - заявил Вэнс в интервью телеканалу One America News.
Вэнс отметил, что единственная причина для изоляции - продолжение украинского конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления Трампа об украинке
ЭкономикаРОССИЯСШАДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
