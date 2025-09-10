Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил Вэнс

https://1prime.ru/20250910/vens-862061295.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Президент (США - ред.) был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию", - заявил Вэнс в интервью телеканалу One America News.Вэнс отметил, что единственная причина для изоляции - продолжение украинского конфликта.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

