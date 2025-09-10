https://1prime.ru/20250910/vens-862061448.html
США надеются на урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта и надеются на мирное соглашение, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Мы продолжим работать над этим... Я думаю, что в конечном итоге будет достигнуто мирное урегулирование... И наше послание как русским, так и украинцам заключается в том, что это не в ваших интересах, не в наших интересах. В интересе всех - установление мира в этом регионе мира", - заявил он в интервью телеканалу One America News.
