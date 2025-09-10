Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп открыт к полному спектру договоренностей с Россией, заявил Вэнс - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/vens-862062125.html
Трамп открыт к полному спектру договоренностей с Россией, заявил Вэнс
Трамп открыт к полному спектру договоренностей с Россией, заявил Вэнс - 10.09.2025, ПРАЙМ
Трамп открыт к полному спектру договоренностей с Россией, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент страны Дональд Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру продуктивных... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T13:20+0300
2025-09-10T13:20+0300
экономика
россия
сша
украина
джей ди вэнс
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75b4d826f6f3e6684e8bf7c1b368ccd.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент страны Дональд Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики. "И после достижения мира он (Трамп - ред.) в высокой степени открыт к полному спектру экономических договоренностей, которые выгодны для США... И я думаю, что президент абсолютно прав в том, что, когда мы добьемся мирного урегулирования, мы можем получить очень продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной", - заявил Вэнс в интервью консервативному каналу One America News.
https://1prime.ru/20250910/vens-862061295.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7fec8b02d1561a336b04891aec14994.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, джей ди вэнс, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
13:20 10.09.2025
 
Трамп открыт к полному спектру договоренностей с Россией, заявил Вэнс

Вэнс: Трамп в случае мира на Украине готов к спектру экономических соглашений с РФ

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© Фото : Official The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент страны Дональд Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики.
"И после достижения мира он (Трамп - ред.) в высокой степени открыт к полному спектру экономических договоренностей, которые выгодны для США... И я думаю, что президент абсолютно прав в том, что, когда мы добьемся мирного урегулирования, мы можем получить очень продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной", - заявил Вэнс в интервью консервативному каналу One America News.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил Вэнс
13:05
 
ЭкономикаРОССИЯСШАУКРАИНАДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала