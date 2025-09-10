https://1prime.ru/20250910/vens-862062125.html

Трамп открыт к полному спектру договоренностей с Россией, заявил Вэнс

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент страны Дональд Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики. "И после достижения мира он (Трамп - ред.) в высокой степени открыт к полному спектру экономических договоренностей, которые выгодны для США... И я думаю, что президент абсолютно прав в том, что, когда мы добьемся мирного урегулирования, мы можем получить очень продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной", - заявил Вэнс в интервью консервативному каналу One America News.

