Вице-президент США заявил, что Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре - 10.09.2025
Политика
Вице-президент США заявил, что Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре
2025-09-10T13:19+0300
2025-09-10T13:19+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Он не думает, что это (удары в Катаре - ред.) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен", - сказал Вэнс в интервью каналу One America News. Он добавил, что при этом США продолжат работать над мирным урегулированием и возвращением заложников ХАМАС.
общество, сша, израиль, катар, джей ди вэнс, дональд трамп
Политика, Общество , США, ИЗРАИЛЬ, КАТАР, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
13:19 10.09.2025
 
Вице-президент США заявил, что Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре

Вэнс: Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, это не соответствует интересам США

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Он не думает, что это (удары в Катаре - ред.) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен", - сказал Вэнс в интервью каналу One America News.
Он добавил, что при этом США продолжат работать над мирным урегулированием и возвращением заложников ХАМАС.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи
