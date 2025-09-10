https://1prime.ru/20250910/vens-862062269.html
Вице-президент США заявил, что Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Он не думает, что это (удары в Катаре - ред.) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен", - сказал Вэнс в интервью каналу One America News. Он добавил, что при этом США продолжат работать над мирным урегулированием и возвращением заложников ХАМАС.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Он не думает, что это (удары в Катаре - ред.) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен", - сказал Вэнс в интервью каналу One America News.
Он добавил, что при этом США продолжат работать над мирным урегулированием и возвращением заложников ХАМАС.
