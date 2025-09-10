https://1prime.ru/20250910/vens-862069196.html

Вэнс сделал откровенное заявление о России

Вэнс сделал откровенное заявление о России - 10.09.2025, ПРАЙМ

Вэнс сделал откровенное заявление о России

С Россией можно иметь очень продуктивные экономические отношения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network. "Давайте будем... | 10.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. С Россией можно иметь очень продуктивные экономические отношения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network. "Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", — сказал он.Вэнс добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп абсолютно прав в том, что как только будет достигнуто мирное урегулирования в конфликте на Украине, США могли бы иметь очень продуктивные экономические отношения с Россией.Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что основной темой переговоров России и США на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в экономике.

