Вэнс сделал откровенное заявление о России - 10.09.2025
Вэнс сделал откровенное заявление о России
Вэнс сделал откровенное заявление о России - 10.09.2025, ПРАЙМ
Вэнс сделал откровенное заявление о России
С Россией можно иметь очень продуктивные экономические отношения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network. "Давайте будем... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:42+0300
2025-09-10T14:42+0300
россия
сша
украина
джей ди вэнс
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3392192e309dafa68002e609e86eca68.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. С Россией можно иметь очень продуктивные экономические отношения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network. "Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", — сказал он.Вэнс добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп абсолютно прав в том, что как только будет достигнуто мирное урегулирования в конфликте на Украине, США могли бы иметь очень продуктивные экономические отношения с Россией.Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что основной темой переговоров России и США на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в экономике.
сша
украина
россия, сша, украина, джей ди вэнс, дональд трамп
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
14:42 10.09.2025
 
Вэнс сделал откровенное заявление о России

Вэнс: США могут иметь продуктивные экономические отношения с РФ

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. С Россией можно иметь очень продуктивные экономические отношения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network.

"Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", — сказал он.

Вэнс добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп абсолютно прав в том, что как только будет достигнуто мирное урегулирования в конфликте на Украине, США могли бы иметь очень продуктивные экономические отношения с Россией.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что основной темой переговоров России и США на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в экономике.
