Вэнс сделал откровенное заявление о России
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. С Россией можно иметь очень продуктивные экономические отношения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network.
"Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", — сказал он.
Вэнс добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп абсолютно прав в том, что как только будет достигнуто мирное урегулирования в конфликте на Украине, США могли бы иметь очень продуктивные экономические отношения с Россией.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что основной темой переговоров России и США на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в экономике.
