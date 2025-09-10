https://1prime.ru/20250910/voditel-862040071.html
Водителя на 1,5 года лишили прав за наезд на электросамокатчика
Водителя на 1,5 года лишили прав за наезд на электросамокатчика
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Водителя автомобиля на 1,5 года лишили прав за наезд на электросамокатчика, ему не удалось обжаловать решение, указано в материалах Второго кассационного общей юрисдикции, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбудили административное дело. Водитель автомобиля при повороте произвел столкновение с мужчиной, управлявшим электросамокатом, следовавшим в попутном направлении без изменения направления движения, прямо. Потерпевшему был причинен вред средней тяжести, его госпитализировали в одну из больниц, следует из материалов суда первой инстанции, с которыми также ознакомилось РИА Новости.
Потерпевший ранее в суде в суде заявлял, что не имел возможности избежать ДТП, поскольку всё произошло "неожиданно". Кроме того, он оспаривал письменные объяснения причинившего ему вред, что у авто был включен сигнал поворота.
Он уточнил, что водитель автомобиля не интересовался его здоровьем, а также в добровольном порядке не компенсировал вред, причиненный здоровью и имуществу. При этом он пояснил, что не имеет претензий материального характера и попросил назначить тому наказание в виде административного штрафа, однако суд постановил лишить мужчину прав на 1,5 года.
Автомобилист не согласился с решением и обжаловал его в апелляции, а затем в кассационном суде, посчитав наказание чрезмерно суровым. В жалобе он просил прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения, а также ссылался на то, что потерпевший сам нарушил правила дорожного движения.
Второй кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для удовлетворения жалобы.
