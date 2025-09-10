https://1prime.ru/20250910/vois-862040871.html

ВОИС подаст иск за использование фонограмм Limp Bizkit и 50 Cent

ВОИС подаст иск за использование фонограмм Limp Bizkit и 50 Cent - 10.09.2025, ПРАЙМ

ВОИС подаст иск за использование фонограмм Limp Bizkit и 50 Cent

Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T05:22+0300

2025-09-10T05:22+0300

2025-09-10T05:22+0300

бизнес

россия

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862040871.jpg?1757470940

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50 Cent во время сольного концерта "Первая леди" в 2024 году, сумма иска составит 76 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Авторского Общества (РАО). "В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы, права на которые принадлежат российским лейблам. Поэтому ВОИС также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе. В РАО уточнили, что речь идет о зарубежных композициях: фонограмма In Da Club рэпера 50 Cent (права выкуплены российским "Музыкальным капиталом"), Хo Tour Lift3 Lil Uzi Vert (правообладатель "СП Диджитал"), Rollin" группы Limp Bizkit и Till It"s Gone Yelawolf (права на фонограммы у "Первого цифрового агрегатора"). В организации также напомнили, что зарубежная музыка, в том числе из недружественных стран, в России по-прежнему охраняется, а все собранные средства в соответствии с указом президента РФ №322 от 22 мая 2022 года аккумулируются на специальных счетах. Вывести деньги с этого счета можно только с разрешения специальной правительственной комиссии. Ранее в пресс-службе РАО сообщили РИА Новости, что РАО подало иск на певицу Люсю Чеботину из-за незаконного исполнения восьми песен других артистов, в том числе зарубежных, во время концерта "Первая леди" в 2024 году. Отмечалось, что на мероприятии были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Сумма иска составила 160 тысяч рублей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф