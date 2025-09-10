Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВОИС подаст иск за использование фонограмм Limp Bizkit и 50 Cent - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/vois-862040871.html
ВОИС подаст иск за использование фонограмм Limp Bizkit и 50 Cent
ВОИС подаст иск за использование фонограмм Limp Bizkit и 50 Cent - 10.09.2025, ПРАЙМ
ВОИС подаст иск за использование фонограмм Limp Bizkit и 50 Cent
Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T05:22+0300
2025-09-10T05:22+0300
бизнес
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862040871.jpg?1757470940
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50 Cent во время сольного концерта "Первая леди" в 2024 году, сумма иска составит 76 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Авторского Общества (РАО). "В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы, права на которые принадлежат российским лейблам. Поэтому ВОИС также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе. В РАО уточнили, что речь идет о зарубежных композициях: фонограмма In Da Club рэпера 50 Cent (права выкуплены российским "Музыкальным капиталом"), Хo Tour Lift3 Lil Uzi Vert (правообладатель "СП Диджитал"), Rollin" группы Limp Bizkit и Till It"s Gone Yelawolf (права на фонограммы у "Первого цифрового агрегатора"). В организации также напомнили, что зарубежная музыка, в том числе из недружественных стран, в России по-прежнему охраняется, а все собранные средства в соответствии с указом президента РФ №322 от 22 мая 2022 года аккумулируются на специальных счетах. Вывести деньги с этого счета можно только с разрешения специальной правительственной комиссии. Ранее в пресс-службе РАО сообщили РИА Новости, что РАО подало иск на певицу Люсю Чеботину из-за незаконного исполнения восьми песен других артистов, в том числе зарубежных, во время концерта "Первая леди" в 2024 году. Отмечалось, что на мероприятии были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Сумма иска составила 160 тысяч рублей.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ
05:22 10.09.2025
 
ВОИС подаст иск за использование фонограмм Limp Bizkit и 50 Cent

ВОИС подаст иск к певице Люсе Чеботиной за использование фонограмм

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50 Cent во время сольного концерта "Первая леди" в 2024 году, сумма иска составит 76 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Авторского Общества (РАО).
"В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы, права на которые принадлежат российским лейблам. Поэтому ВОИС также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
В РАО уточнили, что речь идет о зарубежных композициях: фонограмма In Da Club рэпера 50 Cent (права выкуплены российским "Музыкальным капиталом"), Хo Tour Lift3 Lil Uzi Vert (правообладатель "СП Диджитал"), Rollin" группы Limp Bizkit и Till It"s Gone Yelawolf (права на фонограммы у "Первого цифрового агрегатора").
В организации также напомнили, что зарубежная музыка, в том числе из недружественных стран, в России по-прежнему охраняется, а все собранные средства в соответствии с указом президента РФ №322 от 22 мая 2022 года аккумулируются на специальных счетах. Вывести деньги с этого счета можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.
Ранее в пресс-службе РАО сообщили РИА Новости, что РАО подало иск на певицу Люсю Чеботину из-за незаконного исполнения восьми песен других артистов, в том числе зарубежных, во время концерта "Первая леди" в 2024 году. Отмечалось, что на мероприятии были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Сумма иска составила 160 тысяч рублей.
 
БизнесРОССИЯОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала