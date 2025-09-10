https://1prime.ru/20250910/vozmeschenie-862044720.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Таврического банка", сообщает госкорпорация. "АСВ начало 10 сентября 2025 года выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического Банка... Они могут обратиться с заявлением о выплате через сайт государственной корпорации АСВ или портал "Госуслуги". Средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". На портале также можно узнать размер причитающихся выплат. Согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, размер страховой ответственности АСВ составляет 56,5 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить порядка 57 тысяч вкладчиков, из них 234 - юридические лица. Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов. Размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей, включая начисленные по вкладам проценты. Вкладчики, у которых в "Таврическом банке" хранилось больше указанной суммы, должны подать требование кредитора. Они смогут сделать это при заполнении заявления на выплату страхового возмещения. АСВ начнет перечислять средства кредиторам банка в период его ликвидации. ЦБ РФ на прошлой неделе отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ. Это второй случай отзыв лицензии у банка в текущем году.

